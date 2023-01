Foragido da Justiça, Luan Veríssimo Valadares, de 31 anos, morreu na madrugada deste domingo (1°/1), em confronto com o Batalhão de Choque no cruzamento das ruas Sílvio Selingardi com a Francisca Gonçalves Figueiredo, no Parque do Lageado, em Campo Grande (MS).

Na última semana, Luan tentou matar a esposa e ainda a sogra, por não aceitar o fim do relacionamento.

Leia mais no portal Topmídia News, parceiro do Metrópoles.