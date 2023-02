Polícia Militar de SP dá orientações de segurança para foliões no Carnaval

A Polícia Militar (PM) de São Paulo prepara uma megaoperação para garantir a segurança no Carnaval. Em entrevista à Jovem Pan News, o capitão Felipe Neves, que é porta-voz da PM, considerou satisfatório o balanço do último fim de semana, que contou com diversos blocos nas ruas: “Essa primeira etapa do pré-Carnaval, que já é um grande evento, foi muito interessante porque, apesar da grande mobilização e participação de pessoas, os números de ocorrências foram relativamente pequenos e o trabalho integrado com as demais forças e órgãos públicos foi fundamental. É um trabalho de parceria, no caso de São Paulo, com a CET, com a Guarda Municipal, cada uma no âmbito das suas atribuições. Mas especialmente esse trabalho de integração, de preparo e de comunicação tem sido muito importante”. Além de trazer para as ruas e avenidas um efetivo de 14 mil PMs por dia de folia em todo o Estado de São Paulo, a Polícia Militar ainda contará com o uso de centenas de drones de monitoramento em tempo real. Só na capital paulista, são esperadas 15 milhões de pessoas festejando ao longo de fevereiro.

O capitão Felipe Neves disse que o apoio aéreo é vital para os PMs que estarão no meio da multidão: “O uso de drones nesse ano foi ampliado. A PM já fez uso de drones em outras operações, mas a grande novidade é o uso ampliado e intensificado. É uma ferramente muito útil, porque a polícia tem um ponto de observação privilegiado do alto e consegue observar a dinâmica dos criminosos e possíveis rotas de fuga. Esse trabalho de inteligência policial tem sido fundamental, a polícia trabalha com base em informações, quanto mais informações disponibilizadas pelos meios tecnológicos, quanto mais informações que o cidadão forneça para a gente, é o melhor dos mundos. A gente consegue concatenar essas informações e direcionar o efetivo de forma correta nos pontos em que se faz necessário”. De acordo com a PM, o principal foco dos criminosos neste Carnaval é o roubo e furto de aparelhos celulares. Em uma ação conjunta entre a PM e a Polícia Civil no último final de semana, foram recuperados 110 aparelhos e mais de 15 pessoas foram presas. A recomendação é que foliões tenham cuidado extra com seus celulares.

“Tem que lembrar que o celular é um aparelho muito desejado pelo criminoso porque é um aparelho pequeno com grande valor agregado, então ele chama a atenção dos criminosos”, afirmou Neves. Outra recomendação da polícia é que as pessoas não exagerem no consumo de bebidas alcoólicas, o que pode torná-las alvos mais fáceis para o crime: “O criminoso age justamente no momento de distração, no momento em que a pessoa deixa de adotar cuidados. Obviamente é um período de festa em que as pessoas faze consumo de bebida alcoólica. A gente orienta que a pessoa adote uma postura de não exceder o uso de bebida alcoólica, sempre andar em grupos e combinar com os participantes que eles se comprometam com a segurança dos demais. Caso se percam, que marquem um ponto de encontro para se encontrar”. As autoridades também fazem um apelo para que vítimas de crimes no Carnaval não deixem de fazer um boletim de ocorrência.

Leia também

Crea-SP faz última vistoria no Sambódromo do Anhembi antes do Carnaval de SP



Galo gigante é montado no centro do Recife para o início do Carnaval



*Com informações do repórter David de Tarso