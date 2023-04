Polícia Militar visita colégios estaduais em Salvador

Uma das equipes da operação Ronda Escolar, do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar da Bahia (PMBA), visitou duas escolas no bairro do Stiep, em Salvador na manhã desta terça-feira (18).

No Colégio Estadual Edivaldo Boa Ventura, alunos do 9º ano participaram de uma palestra que reforçou o papel do grupamento e deu dicas sobre como evitar conflitos no ambiente escolar, não praticando nem favorecendo o bullying e, principalmente, não disseminando informações que possam provocar pânico e fomentar a violência na escola.



“Nós temos a missão de intensificar o policiamento somado ao esforço das outras unidades policiais que já estão presentes nas ruas da capital e de toda a Bahia, fazendo visitas aos colégios e seu entorno. A gente tem essa preocupação de levar segurança para a nossa comunidade escolar, que é composta pelos dirigentes, funcionários, professores e alunos. Juntos, estamos somando esforços para que a gente possa possibilitar que o processo educativo se desenvolva dentro de um ambiente de paz e de tranquilidade”, explicou a comandante da Ronda Escolar, Major Soledade.



O coordenador pedagógico do Edivaldo Boaventura, Ismael Carvalho, avalia como positiva a interação entre a PMBA e a comunidade escolar. “Essa participação da Ronda Escolar é, sem dúvida, fundamental para o combate à violência nas escolas. Nós temos o apoio deles já faz muito tempo. E quando eles vêm eu percebo que passa mais segurança, os alunos vendo ali a presença deles, com certeza isso só tem a acrescentar”, considerou.



Na sequência, a guarnição se deslocou para o Colégio Estadual Carlos Marighella, onde conversou com a diretoria da unidade, avaliou as demandas e passou orientações caso surja algum tipo de ameaça. Aliado ao trabalho da PMBA, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Coordenação de Inteligência Cibernética (Ciberlab), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), está monitorando perfis falsos de redes sociais que foram utilizados para disseminar ameaças contra instituições de ensino no estado.



A equipe especializada presta suporte às investigações realizadas pelos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom) e de Polícia do Interior (Depin), na capital, RMS e outras cidades. Desde a deflagração da Operação Escola Segura, na última segunda-feira (10), o Cyberlab já identificou 15 perfis utilizados para disseminar ameaças contra diversas escolas na Bahia. Entre os identificados, 14 são adolescentes e um adulto. Deste número, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências.



“A Ronda Escolar se soma a um esforço coletivo de toda a Polícia Militar, de toda a estrutura da segurança pública, para fazer frente a esses episódios que vêm ocorrendo principalmente nos últimos dias. A ação é coletiva, em que as forças estão de prontidão para atuar em qualquer caso e, de preferência, agindo antecipadamente para que nada ocorra”, acrescentou Major Soledade.



Saúde Mental



O trabalho da Operação Ronda Escolar é essencialmente preventivo e acontece não só por meio das patrulhas, mas também por meio de atividades e projetos voltados para preparar a comunidade escolar para lidar com questões de segurança.

Um dos destaques é o Projeto Ponto e Vírgula, criado em 2018, visando sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar para o enfrentamento e prevenção à violência através do fomento ao cuidado e atenção à saúde mental no ambiente da educação. O projeto é desenvolvido em parceria com outras instituições envolvendo equipes de psicólogos devido à complexidade do tema.

Em 2022, a Ronda realizou 8.758 visitas comunitárias a estabelecimentos de ensino da capital baiana e desde o início do ano letivo de 2023 foram realizadas mais de 2.400 visitas a estabelecimentos de ensino.