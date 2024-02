Polícia prende mulher de assassino de investigador do Denarc

São Paulo – Um dia após identificar o assassino de um policial do Denarc durante um assalto na tarde da última terça-feira (6/2) na frente de um hospital na Pompéia, zona oeste de São Paulo, a polícia prendeu a mulher do suspeito neste sábado (10/2) na residência do casal, na Avenida Manoel Bolívar, no bairro Jardim Carombé, zona norte.

Tamires Marcia Campos da Silva, de 28 anos, já havia sido condenada por furto qualificado e associação criminosa. Ela estava foragida.

Segundo a polícia civil, Tamires é companheira do acusado de executar o investigador do Denarc, Paulo Henrique da Silva, durante um roubo de celular.

O suspeito foi identificado como Wallace Barbosa, que teve a prisão temporária decretada e está foragido. De acordo com a investigação, os dois agiam juntos.

Wallace é especialista em roubar celulares e durante o assalto exigiu da vítima a senha do aplicativo bancário para fazer transferências bancarias. Ele continua foragido.

Segundo a polícia, Tamires, a distância, dava apoio ao crime. De acordo com informação da TV Bandeirantes, os agentes encontraram a casa do casal, de onde o acusado pela morte do investigador do Denarc tinha saído dez minutos antes da abordagem.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) diz que será investigada a participação de Tamires no caso. Conforme a pasta, a ocorrência foi registrada como captura de procurado, na 3ª Delegacia Seccional da capital.