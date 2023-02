Celebrando 100 anos, Portela leva ex-rainhas de bateria para a Sapucaí

Em 2023 a Portela celebra 100 anos de fundação e pretende celebrar em grande estilo. No domingo (5/2), durante o ensaio técnico, a azul e branca já deu um gostinho do que pretende mostrar na avenida e contou com a presença ilustre de três ex-rainhas de bateria: Adriane Galisteu, Luiza Brunet e Sheron Menezzes.

Todas também vão sambar muito no dia 20 de fevereiro, quando a escola desfila pela Marquês de Sapucaí. O enredo O Azul que Vem do Infinito, dos carnavalescos Renato e Márcia Lage, celebra a história da Portela, que é a maior campeã do Rio, com 22 títulos ao todo. Neste ano, a bateria é puxada pela rainha Bianca Monteiro. Veja fotos das celebridades no ensaio, na galeria abaixo.

foto-Portela-Sheron-Menezzes-Adriane-Galisteu

Sheron Menezzes também esteve presente Roberto Filho / BrazilNews

foto-Portela-Luiza-Brunet-Adriane-Galisteu

Luiza Brunet e Adriane Galisteu no ensaio técnico da PortelaRoberto Filho / BrazilNews

foto-Portela-Sheron-Menezzes-Luiza-Brunet-Adriane-Galisteu

As ex-rainhas de bateria com a nova rainha, Bianca Monteiroreprodução / Instagram

foto-Portela-Sheron-Menezzes-Luiza-Brunet-Adriane-Galisteu

Luiza Brunet, Sheron Menezzes e Adriane GalisteuRoberto Filho / BrazilNews

Em suas redes sociais, Sharon Menezzes disse que não pensou antes de ir até a Sapucaí, embora tivesse que estudar para as gravações da semana de Vai na Fé: “Eu tô gravando de segunda à sábado. Vocês sabem que eu vou desfilar [na Portela], né? Aí eu falei: não vou conseguir estudar, eu vou estudar? Ensaio técnico da Portela, ela tá na Avenida! Eu vou pra Avenida!”. A atriz foi rainha da escola entre 2011 e 2012.

Luiza Brunet comemorou seu retorno relembrando a época em que reinou na azul e branca, entre 1986 e 1994. “Feliz de saber que em 100 anos fui a única madrinha até agora a estar a mais tempo na Portela”, declarou em uma nota divulgada pela escola.

Já Adriane Galisteu, que ficou a frente da bateria entre 2000 e 2003, celebrou à volta com uma declaração pelas redes sociais da Portela: “”Estou muito feliz de estar de volta a essa festa tão especial pra mim, o carnaval é um show de cultura, é a única festa realmente democrática, que é para todo mundo nesse país (totalmente brasileira) e, voltar a Sapucaí com a Portela, nesse momento que estamos vivendo de reencontro, e em uma comemoração tão linda como a do centenário, é ainda mais vibrante!”

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.