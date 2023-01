Polícia prende suspeitas de assaltarem e matarem guia turístico no Rio de Janeiro

As duas mulheres que assaltaram e mataram um guia turístico no Rio de Janeiro nesta semana foram presas pela polícia. Elas estavam escondidas na casa de parentes, na baixada Fluminense, e são moradoras no morro da Providência, centro da capital, perto do local do crime. Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial que fica perto do local da ação dos bandidos registrou atuação das criminosas. Elas roubaram, esfaquearam e mataram o guia turístico Daniel Mascarenhas, 31, que estava voltando do trabalho a pé de madrugada. O guia reagiu à tentativa de assalto das duas mulheres, que estavam em uma moto sem placa e apontaram uma arma para o guia turístico. O homem cheogu a entregar uma bolsa e o celular, mas reagiu , entrando em luta corporal com as mulheres, quando foi esfaqueado. Mesmo ferido, Daniel chegou a recuperar os pertences e se afastou do local, mas pediu ajuda a um taxista, que não prestou socorro. Segundo a polícia, Daniel foi encontrado morto na Praça da República com marcas de facada pelo corpo. Segundo a polícia, as mulheres tentaram convencer testemunhas que passaram pelo local de que Daniel era um bandido que estava agredindo a dupla.

*Com informações o repórter Rodrigo Viga