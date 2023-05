Polícia procura suspeito de roubar fuzil da Marinha no Rio de Janeiro

As forças de segurança do Rio de Janeiro estão à procura de um ex-fuzileiro naval que teria roubado um fuzil calibre 762 em dezembro de 2022. O suspeito foi identificado como Thalys Luiz da Silva Gonzaga e já teve a prisão decretada pela Justiça Militar da União pelo crime de roubo de armamento. O crime foi flagrado por câmeras de segurança e mostram dois homens roubando o fuzil da mão de um soldado. Depois de ser roubada, a arma foi pintada de preto e teve o número de série raspado. Entretanto, após a apreensão do equipamento, agentes da Polícia Civil conseguiram identificar a numeração original. Segundo a corporação, o armamento será devolvido à Marinha do Brasil. O Portal dos Procurados do Rio de Janeiro já divulgou cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de Thalys, mas a expectativa da Polícia Civil é de que o ex-fuzileiro seja detido em breve.

Leia também

Compras para o Dia das Mães devem movimentar R$ 33 bilhões



Rio de Janeiro aplica 222 mil doses de vacina em Dia D contra a Influenza e Covid-19



*Com informações do repórter Rodrigo Viga