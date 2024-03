Polícia Rodoviária Federal afasta 23 agentes por operação em Minas Gerais que deixou 26 mortos

A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal determinou o afastamento de 23 agentes que foram indiciados pelo envolvimento em uma operação que deixou 26 mortos na cidade de Varginha, em Minas Gerais. A Polícia Federal concluiu o inquérito no último dia 22 de fevereiro e indiciou 39 policiais pela ação da corporação em 2021. A determinação de afastamento foi enviada para as superintendências estaduais da corporação, com os 23 agentes sendo retirados das atividades operacionais. Cerca de 500 disparos foram efetuados pelos policiais rodoviários envolvidos na operação, sendo que apenas 20 foram atribuídos aos criminosos, indicando possíveis excessos na ação policial. O documento da PF também aponta que não houve forte resistência com armas longas por parte dos suspeitos, como alegado pelas forças de segurança na época.

A investigação concluiu que armamentos de guerra apreendidos nos sítios alugados pela quadrilha foram plantados pelos policiais, e os suspeitos assassinados não estavam com suas armas empunhadas quando foram surpreendidos. Em nota, a PRF afirmou que está colaborando com os órgãos competentes para esclarecer todos os aspectos da ocorrência e que reabriu um procedimento apuratório em 2023 diante do surgimento de novas evidências.

*Reportagem produzida com auxílio de IA