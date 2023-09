Temperatura cai quase 11ºC em apenas três horas em São Paulo

São Paulo sofreu com o calor nos últimos dias, mas nesta quarta-feira, 27, o calorão deu uma trégua e a temperatura caiu quase 11ºC na capital paulista. As informação são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). De acordo com o instituto, São Paulo registrou 33,8ºC. Três horas depois, o termômetro apontava 23ºC. Nesta tarde, a capital paulista entrou em estado de alerta para alagamentos em queda de granizo em toda a cidade. O alerta foi emitido pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). “A propagação do sistema frontal provoca chuva com forte intensidade e potencial para queda de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas. Há potencial para formação de alagamentos”, disse o CGE. A previsão para quinta-feira, 28, é de céu encoberto e período com garoa e chuva leve, além de queda acentuada de temperatura com máxima de 19ºC. Para sexta-feira, a previsão é de muitas nuvens, chuviscos e sensação de frio, com algumas aberturas de sol. No entanto, não há previsão de chuva significativa e a temperatura deve aumentar, chegando aos 22ºC.

