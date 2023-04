Policial federal é demitido após contrabando de iPhones e notebooks

O Ministério da Justiça demitiu esta semana o policial federal Paulo Sérgio Nascimento. O agente da PF facilitou o contrabando de equipamentos eletrônicos oriundos da China. Entre eles, iPhones, placas de memória, notebooks e até aparelhos de endoscopia.

Os produtos chegavam ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e passavam ilegalmente pela alfândega. Nascimento e outros dois agentes abriam portas do aeroporto e indicavam rotas para os contrabandistas escaparem da fiscalização.

galeao_vacinas_china

Contrabando tinha Aeroporto do Galeão como porta de entradaMarcos Gouvêa/Divulgação RIOgaleão

iphonexs2

Policial federal contrabandeava iPhonesApple/Reprodução

Notebook Core 2 R$ 100

Notebooks também era contrabandeadosParque dos Leilões

sala endoscopia – Mlabs – Hospital Sirio Libanes

Até aparelhos de endoscopia faziam parte do esquemaMichael Melo/Metrópoles

Durante operação em 2017, a Polícia Federal apreendeu um passaporte em nome de uma cidadã chinesa na casa de Nascimento. Na ocasião, o agente alegou que o passaporte era de uma amiga que fazia, junto com ele, um curso de idiomas.

A investigação, porém, detectou que a referida cidadã chinesa já havia deixado o Brasil. E não poderia fazê-lo, claro, sem o passaporte. O documento era uma das peças do esquema criminoso.

Quando Nascimento foi preso, faltavam apenas 10 dias para que se aposentasse como agente da PF.