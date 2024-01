Ju Moraes e Sambaiana comandam palco do Expresso 2222

Cantora receberá convidados durante os cinco dias de festa no Camarote da família Gil.

A sambista Ju Moraes, acompanhada do projeto Sambaiana, vai comandar a folia no Expresso 2222, em 2024. Essa será a 24ª edição do Camarote da família Gil. Entre os dias 09 e 13 de fevereiro, Ju Moraes e as meninas do Sambaiana vão receber diversos artistas no espaço montado no edifício Oceania, na Barra.

Com mais de 20 anos de carreira, Ju já marcou presença no palco do Expresso, mas, este ano, faz a sua estreia como mestre de cerimônia. Fã declarada de Gil, ela define o Expresso como um lugar de conexão da Bahia com o mundo.

“Passaram diversos artistas por esse palco ao longo dos anos. O Expresso é parte da história do Carnaval de Salvador e as nossas expectativas são as melhores possíveis”, disse.

Sambaiana

Em 2019, ao lado de Marília Sodré, Rayra Mayara, Grace Profeta, Lalá Evangelista e Marcinha BB, Ju Moraes criou o coletivo Sambaiana, que busca o empoderamento feminino e o fortalecimento da música baiana.

Contemplado com a Lei Aldir Blanc, em 2020 iniciou a produção do primeiro álbum, com sete canções autorais e uma regravação, que já alcançaram mais de dois milhões de plays e tem o hit “Groove Arrastado”.

Este ano, lançou o EP Primavera e, até o mês de fevereiro,o grupo pretende lançar na web um show gravado no bairro do Rio Vermelho.

Colhendo os frutos

Ju confessa que, mesmo esperando um 2024 de grandes realizações, não imaginava algo tão grandioso. “É uma realização muito grande. Fico muito feliz de ver o Sambaiana, um projeto que ajudei a construir, ganhando esse espaço. Gil para a gente é Deus, os sambas dele estão no nosso repertório e vai ser uma alegria compartilhar o palco com os artistas que estiverem lá”, concluiu.

SERVIÇO:

O que: Camarote Expresso 2222

Onde: Edifício Oceania (circuito Barra-Ondina)

Quando: de 09 a 13 de fevereiro

Acesso: somente para convidados