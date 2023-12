Policial federal é morto por PM em quiosque na Barra da Tijuca

Um policial federal foi morto por um policial militar neste domingo, 18, em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Francisco Elionezio Braga Oliveira, de 38 anos, estava na corporação desde 2013. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após receber informações de que o agente armado estaria ameaçando as pessoas presentes no local. Ao chegar ao quiosque, a equipe do 31º batalhão, abordou Francisco, que teria ameaçado um dos policiais militares com a arma. Em resposta, o policial que se sentiu ameaçado efetuou um disparo que atingiu a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Durante o incidente, uma mulher que acompanhava o policial federal também ficou ferida. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. A Delegacia de Homicídios da capital fluminense está investigando o caso, enquanto a Corregedoria da Polícia Militar recolheu as imagens das câmeras corporais da equipe envolvida para análise. A região é a mesma onde três médicos foram executados a tiros em quiosque. Os profissionais estavam no Rio para participar de um congresso internacional. A investigação aponta que um dos médicos foi confundido com um miliciano. A reportagem procurou a PF e até o momento não obteve um posicionamento da corporação.

