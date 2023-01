Policiamento é reforçado durante a madrugada para evitar roubos a rodoviários

A Polícia Militar, por meio da Operação Gêmeos, intensificou o policiamento durante a madrugada com a operação Ronda Noturna, em Salvador. O objetivo, segundo a polícia, é oferecer mais segurança a cobradores e motoristas dos coletivos da capital baiana no trajeto até a chegada nas empresas de ônibus.

Nesta sexta-feira (27), a operação começou por volta das 3h. Os policiais acompanham cerca de 50 roteiros por onde passam diariamente os trabalhadores do transporte público com o acompanhamento de equipes da Operação Gêmeos.

A unidade da PM é responsável por coibir os roubos a coletivos através de abordagens preventivas a pessoas, em pontos de ônibus e no interior dos coletivos. As ações ostensivas também contam com o apoio de unidades convencionais e outras especializadas da Polícia Militar.

Segundo a polícia, na primeira quinzena deste ano, houve redução de 23,5% nesta modalidade de crime em comparação ao mesmo período do ano passado, que já havia registrado uma redução de 35,5% dessas ocorrências em comparação com 2021.

“Como resultado da intensificação do policiamento, chegamos a registrar quatro prisões de envolvidos nos crimes contra coletivos em menos de 24 horas. Além de todo o esforço operacional diário para atender a frota de mais de 1.800 ônibus convencionais, temos ampliado as ações para alcançar os diferentes modais da capital, a exemplo do novo BRT, e fortalecendo parcerias com a vigilância do Sindicato dos Rodoviários e imprensa”, destaca o comandante da Operação Gêmeos, major Valnei.

A capital baiana possui uma frota de 1.836 ônibus das três empresas operadoras, 429 linhas, 3.662 pontos de ônibus e a média de quilômetros rodados ao mês chega a aproximadamente 8,5 milhões.