Políticos e empresários lamentam morte de Abilio Diniz

O vice-presidente Geraldo Alckmin e os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram; Diniz tinha 87 anos e morreu neste domingo (18.fev)

Abilio Diniz, 87, morreu no domingo (18.fev) por insuficiência respiratória causada por uma pneumonite Reprodução/X @abilio_diniz – 12.mai.2022

PODER360 19.fev.2024 (segunda-feira) – 0h33



A morte do empresário Abilio Diniz, 87 anos, foi bastante comentada no mundo político e empresarial neste domingo (20.fev.2024). Nomes como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) –presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente– lamentaram em seus perfis nas redes sociais.

Um dos principais empresários do varejo no país, Diniz foi dono do Grupo Pão de Açúcar –fundado por ele e pelo pai– e era vice-presidente do conselho de administração do Carrefour no Brasil. Apresentava, desde 2022, o programa Caminhos com Abilio Diniz, na CNN Brasil, onde entrevistou políticos e outras figuras públicas.

Abilio Diniz morreu por insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonite por hipersensibilidade –um tipo de inflamação nas vias aéreas provocada por uma reação à inalação de poeira ou substâncias químicas.

O velório será realizado nesta 2ª feira (20.fev) no Salão Nobre do estádio do MorumBis, casa do São Paulo Futebol Clube, time do qual Abilio Diniz era torcedor. Será aberto ao público das 11h às 15h. O enterro será reservado apenas aos familiares. Eis a íntegra da nota (PDF – 98 kB).

Veja algumas das declarações de políticos sobre a morte:

Executivos e empresas A CEO do Grupo Carrefour Brasil, Stephane Maquaire, emitiu uma nota sobre a morte de Abilio Diniz. Ela disse que Abilio era um “apaixonado por viver a vida com equilíbrio, sabedoria, entrega e dedicação ao próximo”.

Eis a íntegra:

“Hoje é um dia muito triste para mim, muito.

“No dia em que o Grupo Carrefour Brasil perde o vice-presidente de seu Conselho e o país perde um de seus mais admirados empreendedores, eu também sinto a dor de perder alguém que, nos últimos quase três anos, foi um parceiro e uma fonte de inspiração e aprendizado. Mais que tudo isso, um amigo.

“Pessoas como o Abilio Diniz não morrem –permanecem vivas para sempre, por meio do legado e das lições que deixam para a sociedade e para todos os indivíduos cujas vidas impactaram.

“Desde que aceitei o convite para liderar a operação brasileira da nossa empresa, em 2021, tive um guia que trouxe importantes contribuições para minha missão à frente do negócio.

“Mas não só isso. Abilio era uma fonte de lições de vida. Abilio era um apaixonado por viver a vida com equilíbrio, sabedoria, entrega e dedicação ao próximo. Amou sua família, seus amigos e seu país, a cujo desenvolvimento se dedicou incansavelmente das mais variadas formas. E deixou um legado que nunca se apagará.

“Serei para sempre grato por poder dizer que o Abilio não só fez parte da minha trajetória profissional, como também me inspirou a tentar ser alguém melhor dia após dia. E continuará inspirando.”

O Grupo Casino Guichard-Perrachin, acionista do Grupo Pão de Açúcar, também divulgou nota. O presidente do grupo, Jean-Charles Naouri, diz que recebeu a notícia com “profunda tristeza”.

Eis a íntegra:

“É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Abilio Diniz, com quem tive o privilégio de conviver por quase duas décadas. Nesse momento de dor, gostaria primeiro de me solidarizar com sua família, a quem Abílio se dedicou durante toda sua vida.

“Abílio foi um empreendedor incansável e que acima de tudo jamais abandonou seu otimismo com o Brasil. Seu legado será sempre lembrado como um dos maiores nomes do varejo alimentar no mundo”.