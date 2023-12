Polônia elege novo premiê e encerra 8 anos da direita no poder

Donald Tusk derrotou o agora ex-primeiro ministro Mateusz Morawiecki depois de o congressista perder apoio no Parlamento

Donald Tusk retorna ao poder depois de 9 anos. O líder da Coalizão Cívica foi primeiro-ministro de 2007 a 2014 Reprodução/X @donaldtusk – 10.nov.2023

O líder da Coalizão Cívica, Donald Tusk (centro), foi eleito nesta 2ª feira (11.dez.2023) o novo primeiro-ministro da Polônia. Ele derrotou no Parlamento o então premiê conservador Mateusz Morawiecki por 248 votos a favor e 201 contra. A vitória encerra 8 anos de comando do partido de direita PiS (Lei e Justiça) no país.

Donald Tusk deve apresentar seu plano de governo na 3ª feira (12.dez) e prestar juramento na 4ª feira (13.dez).

Tusk é uma figura conhecida no Parlamento e possui experiência na política. Já foi primeiro-ministro de 2007 a 2014 e foi presidente do Conselho Europeu de 2014 a 2019.

Seu retorno ao poder na Polônia vitória pode ajudar a restabelecer a relação do país com a União Europeia. O bloco congelou bilhões de euros que seriam enviados ao país depois de desavenças sobre padrões democráticos.

Durante todo o mandato, a oposição acusou o PiS de fomentar preconceitos contra pessoas LGBTQIA+ e imigrantes, minar ações do Judiciário e transformar a mídia estatal em um veículo de propaganda do governo. Em julho de 2021, a Comissão Europeia processou o país por descriminação contra minorias.

O partido de Morawiecki chegou a vencer as eleições parlamentares realizadas em 15 de outubro, no entanto, não conquistou a maioria dos assentos da Casa. Depois do resultado do pleito, o ex-premiê renunciou ao cargo.

No entanto, o presidente polonês, Andrzej Duda, pediu para que Morawiecki permanecesse interinamente como primeiro-ministro e tentasse formar um novo governo. Sua proposta foi rejeitada pelo Parlamento nesta 2ª feira (11.dez), abrindo caminho para a ascensão de Tusk, que já tinha o apoio de 2 partidos de esquerda.