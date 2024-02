Após reunião com Lula, Blinken ressalta ‘parceria muito importante’ com o Brasil e evita falar sobre Gaza

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, ressaltou nesta quarta-feira, 21, a importante parceria entre o Brasil e os Estados Unidos e agradeceu a amizade entre as nações. A reunião, que durou quase duas horas, aconteceu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto. “Foi uma ótima reunião. Sou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo coisas muito importantes juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, mundialmente. É uma parceria muito importante e somos gratos pela amizade”, afirmou o secretário.

Entre os temas tratados, foram abordados os mais relevantes da agenda bilateral e internacional. Em rede social, o mandatário brasileiro detalhou: “Conversamos sobre o G20, a iniciativa pela melhoria da condição dos trabalhadores que lançamos com o presidente Biden, a proteção do meio ambiente, a transição energética, a ampliação dos laços de investimento e cooperação entre nossos países e sobre a paz na Ucrânia e em Gaza”, disse o petista.

A agenda ocorre em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel, após declarações de Lula, quando comparou as ações militares israelenses na Faixa de Gaza ao Holocausto. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Mathew Miller, afirmou que os EUA discordam das declarações. Questionado por jornalistas sobre o assunto, Blinken não se manifestou. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Planalto afirmou que ambos defenderam a criação de um Estado Palestino. Após a passagem por Brasília, o norte-americano seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20. O objetivo é engajar líderes mundiais em questões como paz, estabilidade, inclusão social, combate à desigualdade e à crise climática.