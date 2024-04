Por frente ampla, Nunes se reúne com representantes de partidos

Caciques de 9 siglas que apoiam a reeleição do prefeito de São Paulo compareceram a jantar realizado na 2ª feira (24.abr)

O governador Tarcísio de Freitas (esq.), do Republicanos, foi um dos presentes no jantar para discutir a frente de apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (dir.), do MDB; na imagem, os 2 políticos em janeiro de 2023 Flickr/Governo de São Paulo – 24.jan.2023

PODER360 24.abr.2024 (quarta-feira) – 10h32



O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), se reuniu na 2ª feira (22.abr.2024) com representantes de 9 partidos em um jantar. A ideia foi consolidar uma frente ampla para eleger Nunes para um novo mandato em outubro.

“O jantar de ontem consolidou a frente ampla em São Paulo, frente que concilia diferentes visões políticas, estabelece consensos e firma compromissos em favor da cidade. Em comum, temos todos o mesmo objetivo: reeleger o prefeito Ricardo Nunes”, disse o presidente do diretório municipal do MDB de São Paulo, Enrico Misasi, à Agência O Globo.

O evento foi realizado na casa do ex-senador Luiz Pastore (MDB), na capital paulista. Entre os presentes estavam:

o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o presidente do Republicanos, Marcos Pereira; o presidente do PSD, Gilberto Kassab; o presidente do MDB, Baleia Rossi; o presidente do União Brasil, Antonio Rueda; o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (MDB); e o ex-presidente da República Michel Temer (MDB). A definição do candidato a vice-prefeito na chapa com Nunes está pendente. O prefeito já recebeu algumas indicações, incluindo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que indicou o coronel aposentado da PM Ricardo Mello Araújo. Porém, o martelo não foi batido. A percepção é que Nunes deve evitar fazer a escolha neste momento para manter sua base unida.

O Poder360 questionou o prefeito sobre a demora e quando pretende tomar essa decisão, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Conforme a lei 9504/1997 (Lei das Eleições), os candidatos devem ser escolhidos nas convenções partidárias, realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Depois, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar as chapas na Justiça Eleitoral.