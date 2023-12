Por iniciativa de Félix Mendonça, Câmara debate cadeia produtiva do gás natural veicular

Foto: Divulgação

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Federal, por iniciava do presidente do colegiado, deputado Félix Mendonça Júnior (PDT), realizou nesta quarta-feira (20) uma audiência pública para discutir a cadeia produtiva do gás natural veicular (GNV).

O evento contou com as presenças de autoridades como a presidente da Associação Brasileira de Biogás, Renata Isfer; do diretor-técnico da Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, Marcelo Mendonça; do presidente do Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios, Celso Mattos; do diretor de GNV do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e lubrificantes, Alecionildo Sodré; e do diretor da Federação Nacional de Inspeção Veicular, Raphael Chede.

“Nesse cenário global de crescente conscientização sobre as questões ambientais e a necessidade de transição para fontes de energia mais limpas, o gás natural veicular emerge como uma peça-chave na matriz energética brasileira. Ë necessário, inclusive, expandir a rede GNV na Bahia”, afirmou o deputado.

O parlamentar lembrou que o gás natural é uma fonte de energia primária amplamente disponível, com custos competitivos e emissões de CO2 mais baixas em comparação com outros combustíveis fósseis. “No entanto, para colher os benefícios econômicos do gás natural veicular, é essencial superar os desafios logísticos e regulatórios associados, investindo na infraestrutura de escoamento, processamento e transporte”, alertou Félix.

