Museu Nacional da República celebra aniversário com duas exposições

O Museu Nacional da República comemora 17 anos de criação com duas exposições em dezembro. A partir de sexta-feira (15/12), o local receberá as obras da mostra coletiva Atualização do Sistema e também os trabalhos da exposição Aos Ventos Que Hão De Vir.

A exposição Atualização do Sistema, com curadoria de Ana Avelar, apresenta cerca de 140 obras organizadas em seis núcleos na galeria principal do Museu. A intenção é mostrar trabalhos que mostrem como dispositivos e ferramentas digitais intermediam nossas transformações da realidade.

“A mostra compreende a técnica humana como resultado da colaboração entre indivíduos, e seus frutos circulam como ideias – que são apropriadas, esticadas, invertidas, fragmentadas, costuradas e remixadas, gerando outras. Tudo parece ter sido inventado ontem, mas é ancestral, como os saberes que alicerçam a existência na Terra”, explica a curadora.

COLETIVO ENTREABERTO, Sem Título, 2010, fotomontagem 1_10, acervo MuN, foto Taís Castro

COLETIVO ENTREABERTO, Sem Título, 2010, fotomontagem 1_10, acervo MuN Taís Castro

Museu Nacional da República

Museu Nacional da República Divulgação

Museu Nacional da Republica _ cenas da cidade

Brasília (DF), 20/04/21. Museu Nacional da República _ cenas da cidade. Foto: Rafaela Felicciano/Metrópoles Rafaela Felicciano/Metrópoles

O público poderá passear pelos núcleos Políticas de Circulação, Desobediências Tecnológicas, Corpo Coletivo, Linguagem, Mundos Virtuais e O Futuro É Agora para “avistar no horizonte mudanças de caráter colaborativo entre os diferentes”.

O Museu Nacional também receberá a exposição Aos Ventos Que Hão De Vir na mesma data. Com mais de 30 trabalhos entre vídeos, objetos, esculturas, fotografias, instalações, performances, sons e projetos, a mostra tem como objetivo pensar o acervo do museu não só a partir das obras de arte que constituem sua coleção, mas também seu prédio e sua territorialidade.

“É uma ação institucional importante, porque vamos deixar as obras, que na maior parte do tempo ficam na reserva técnica, à mostra para o público, e vamos fazer isso a partir de um olhar fundamentado em pesquisa do acervo”, conta a diretora do Museu Nacional, Sara Seilert.

Segundo a curadora Fernanda Lopes, pensar a arte fora do eixo Rio-São Paulo foi fundamental para a mostra. “Foi muito importante perceber como o acervo do Museu, reúne essencialmente obras que foram apresentadas no Museu antes de entrarem para a coleção, que são resultado das condições de existência e de funcionamento do Museu, ou que foram realizadas por artistas naturais ou residentes na região do Distrito Federal.”

Exposições Atualização do Sistema e Aos Ventos Que Hão de Vir

15 de dezembro de 2023 a 2 de julho de 2024, no Museu Nacional da República. Visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 18h30. Entrada gratuita