Portaria irá exigir de militares do GSI comprovante de vacina contra a Covid-19

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, disse nesta quinta-feira, 17, que irá exigir dos servidores do órgão a comprovação de vacinação completa contra a Covid-19. A nova regra será estabelecida em portaria interministerial, ainda ser editada pelo ministro. Segundo Cappelli, a medida visa garantir a saúde do presidente da República. “Estamos editando portaria que obriga os servidores do GSI a apresentarem esquema vacinal atualizado da Covid-19. Quem mantém contato com o presidente da República deve cumprir o que orientam as autoridades sanitárias”, escreveu Cappelli em rede social.

