Portela homenageará Milton Nascimento no Carnaval de 2025

A escola de samba Portela já definiu o enredo para o Carnaval de 2025: Milton Nascimento será o grande homenageado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4), após um período de suspense que gerou muita expectativa entre os portelenses. Nas redes sociais, os carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues divulgaram um vídeo com o cantor e compositor revelando a novidade. Milton, que foi eleito a personalidade do ano no “Faz Diferença 2022”, também compartilhou a notícia em suas redes sociais. O cantor expressou sua emoção ao aceitar o convite da Portela para ter sua história retratada no desfile de 2025. Ele destacou a honra de ser homenageado pela escola com mais títulos na história do carnaval carioca.

O mistério em torno do enredo levou os internautas a especularem sobre possíveis temas, com a escola postando fotos sugestivas nas redes sociais. Mesmo diante da pressão dos fãs por spoilers, os carnavalescos mantiveram o segredo, deixando a expectativa ainda maior. A possível homenagem a Milton Nascimento gerou debates acalorados entre os portelenses, com opiniões divergentes sobre a escolha do enredo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Nascimento (@miltonbitucanascimento)

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA