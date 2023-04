Porto de Santos: Tarcísio vê sinais do governo Lula pró-privatização

São Paulo – O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta segunda-feira (10/4), durante balanço de seus 100 primeiros dias de mandato, que vê gestos favoráveis do governo federal à proposta de privatização do Porto de Santos, defendida por ele.

Tarcísio afirmou que Brasília tem mantido os canais de diálogo abertos à proposta e que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dado “sinais” favoráveis ao tema.

“Basta ver o seguinte: naqueles atos do governo em que algumas empresas foram retiradas do rol de privatizações, o Porto de Santos foi mantido. É uma sinalização de portas abertas”, disse.

Na última quinta (6), Lula retirou sete empresas do Programa Nacional de Desestatização (PND) e três do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), como os Correios e a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

O governador defendeu a proposta de privatização do porto afirmando que, com a gestão privada dos terminais, a região teria mais investimentos e as cidades da Baixada Santista teriam mais ofertas de emprego.

Tarcísio afirmou ainda que São Paulo desenvolve um projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a construção de uma passagem seca entre Santos e Guarujá – promessa feita por governantes há décadas.

Na reunião, o governador anunciou a contratação de estudos para a concessão das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanas (CPTM).

A consultoria será feita pela International Finance Corporation (IFC), mesma entidade contratada pelo governo para avaliar a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).