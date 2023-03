Jon Jones atropelou na estreia dos pesados… E não passou na Band

Jon Jones, um dos maiores nomes do MMA na categoria meio-pesado, depois de três anos sem lutar, fez a sua estreia no peso pesado na noite deste sábado (4/3), em Las Vegas, no UFC 285, e simplesmente “passou o carro por cima” do francês Ciryl Gane, conquistando o cinturão de campeão.

Lamentavelmente, a luta não foi transmitida pela Band, que, a partir do começo do ano, ganhou os direitos de transmissão do UFC, tomando o lugar do canal Combate, do Grupo Globo. Para a frustração dos fãs brasileiros, a exibição do evento nos Estados Unidos ficou restrita ao streaming UFC Fight Pass.

Em poucos minutos, logo no primeiro round, o norte-americano aproveitou um vacilo do adversário para, com rapidez e habilidade, aplicar uma fulminante “guilhotina”.

Aos 35 anos, Jon Jones já é um dos integrantes do ‘Hall da Fama’ do UFC, apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA. Em sua carreira, o americano venceu 27 lutas, perdeu uma e a outra terminou sem resultado.

Mas Jones admitiu, um dia antes dessa luta, que a sua inspiração vem de um lutador brasileiro: “Eu serei fã do Anderson Silva até o dia que eu morrer. Eu absolutamente amo o Anderson Silva”, disse em entrevista.

