Porto Seguro recebe edição do Conexão Contábil Bahia nesta sexta-feira

A edição do Conexão Contábil Bahia em Porto Seguro abordará a temática “Saúde e Segurança do Trabalho” no dia 14 de abril, das 8h30 às 17h30, em um evento gratuito, com participação de especialistas e profissionais renomados, no Senac, na Av. Village, 287, no Taperapuan.

“A programação, realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA) e a Delegacia do CRCBA em Porto Seguro, visa oferecer ao público uma palestra e uma oficina sobre temas relevantes e atuais no mercado de trabalho contábil”, destaca André Luís Barbosa, presidente do órgão. O evento está aberto a empreendedores, contadores e estudantes interessados em abordagens atuais e relevantes da contabilidade.

André Luis Barbosa, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia (CRCBA), abrirá o evento e em seguida passará a palavra para Heleno Rocha, perito e auditor, para ministrar a palestra “e-Social – Saúde e Segurança do trabalho”, às 9h. O encontro será mediado pelo engenheiro de Segurança do Trabalho, Gilberto Ribeiro.

A ouvidoria do órgão fará a audiência “Com a palavra, o profissional da contabilidade”, às 11h, com objetivo de tratar demandas e dificuldades diretamente com os profissionais que atuam na região.

Às 13h30, Harnoel Lier, contador e perito, irá conferir a oficina “Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas”.

O Conexão Contábil Bahia busca disseminar o fluxo de informação técnica e de temas relevantes da contabilidade. O evento tem também o objetivo de criar um ambiente de relação entre diversos profissionais de contabilidade com uma agenda de discussões e iniciativas voltadas a temas pertinentes ao atual mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas a partir da doação de um pacote de fralda geriátrica (tamanho G ou XG) no site do CRCBA (crcba.org.br/eventos) para as modalidades presencial e on-line. O evento será transmitido pelo canal do órgão no YouTube.