Ultrassonografia na UBS Colina Verde 2 (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através do Complexo Regulador, prossegue com o projeto Especialista no Seu Bairro nas diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Nesta terça-feira (18), a UBS Colina Verde 2 recebeu os atendimentos em ultrassonografia oferecidos pelo Dr. João Paulo nos turnos matutino e vespertino.

Os exames de ultrassonografia proporcionam imagens detalhadas dos órgãos e tecidos internos, auxiliando na detecção precoce de doenças, orientando tratamentos e acompanhando a evolução dos pacientes. Sua versatilidade e baixa exposição à radiação tornam a ultrassonografia uma ferramenta essencial para o diagnóstico preciso e o cuidado eficiente na rede pública de saúde.

Ultrassonografia na UBS Colina Verde 2 (Fotos: Marley Ribeiro)

O projeto Especialista no Seu Bairro busca aproximar profissionais de saúde especializados aos pacientes atendidos nas UBS, equipamentos tidos como porta de entrada da rede de saúde. Para agendar as consultas, o Complexo Regulador entra em contato prévio com os pacientes por telefone, levando em consideração a demanda das filas de espera em cada especialidade. Confira a programação de julho aqui.

O post Posto de saúde recebe serviços especializados em ultrassonografia apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.