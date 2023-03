Postura da oposição na sabatina do TCM é atribuída à convicção na vitória da esposa de Rui

A postura da bancada oposicionista na sabatina de ontem com a ex-primeira-dama na Assembleia tem origem na convicção de que a enfermeira Aline Peixoto praticamente consolidou a vitória na votação secreta em que o plenário da Casa vai definir, amanhã, quem ficará com a vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Líderes do bloco liderado pela União Brasil ouvidos pela Satélite confirmaram que quase todos os colegas decidiram entrar desarmados na Comissão de Constituição e Justiça pela certeza de que a esposa do ministro Rui Costa (Casa Civil) já liquidou a fatura.

Fora do bolo

“Todo mundo na bancada representa prefeitos que dependem do TCM, e ninguém quer se indispor com quem está prestes a assumir o cargo que vai julgar as contas das prefeituras. O que é visto como risco político pela maioria de nós, mas a regra vale também para os que se dizem independentes e também querem evitar conflito”, resumiu um cardeal da oposição.

Ceia entre amigos

O cenário pró-Aline Peixoto ficou mais nítido diante do alto número de deputados governistas que aceitaram o convite para um jantar de agradecimento oferecido ontem pala ex-primeira-dama em seu apartamento recém-reformado no luxuoso edifício Mansão Bahiano de Tênis, situado na Graça. Logo após a sabatina, parlamentares da base aliada ao Palácio de Ondina viram na adesão maciça à confraternização sinais claros de que as arestas ainda restantes seriam definitivamente aparadas à noite. Para eles, haverá trairagens típicas de votações secretas, mas o cálculo é de que elas serão menores do que o esperado.

Vale o quanto pesa

Caso o favoritismo da esposa de Rui se confirme em plenário, integrantes dos dois polos de poder têm certeza também de que o ministro da Casa Civil sairá fortalecido para um eventual cabo de guerra com o senador Jaques Wagner (PT), onde está em jogo o posto de liderança máxima do PT na Bahia. Ainda que a nomeação da esposa para o TCM tenda a causar desconforto por mais tempo, o placar é considerado pelos players da política a principal variável no duelo velado entre criador e criatura.

Boca no anzol

Apesar do clima de amenidades na sabatina, o deputado estadual Robinho (União Brasil) fez a ex-primeira-dama morder uma isca ardilosamente colocada por ele. Na sessão, Robinho perguntou o que ela faria se julgasse as contas de um prefeito que comprou medicamentos sem licitação, pagou ao fornecedor e nunca recebeu, Aline Peixoto respondeu que reprovaria as contas dele. No ato, o deputado disse que apoiaria sua indicação, mas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Mensagem subliminar

Poucos sacaram a arapuca de Robinho, que fez uma menção subliminar ao escândalo dos respiradores, que respinga sobre Rui Costa, e ao fato de que o TCE julga as contas do ex-governador e já apontou irregularidades na malfadada compra dos equipamentos em 2020, primeiro ano da pandemia.