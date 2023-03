PP encerra negociações para formar federação com União Brasil

O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira (PP-PI), utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 13, para anunciar que as negociações entre seu partido e o União Brasil – para que ambos formassem uma federação – foram encerradas. Em sua publicação, o também senador foi breve: “No que diz respeito ao Progressistas, encerramos as discussões para formação de federação junto com o partido União Brasil”. Com isso, não há mais a possibilidade das legendas se unificarem pelos próximos quatro anos e formarem um bloco cujo nome estava previsto para ser chamado de ‘União Progressista’. Nos últimos dias, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), um dos nomes fortes do partido e com grande relevância no Legislativo, havia declarado que “poucos detalhes” separavam a formação da federação entre as legendas e que “o problema está só em detalhes da governança” e que “as cúpulas dos partidos já se entenderam e querem fazer [a federação]”. Lira, inclusive, chegou a dizer que a federação era vista como um “namoro” para um possível casamento e uma “etapa para fusão” entre os partidos. Caso tivesse se concretizado, a federação União Progressista seria composta por 108 deputados e 19 senadores. Até o momento, mesmo com a declaração do presidente do PP, não houve manifestação pública do mandatário do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE).

