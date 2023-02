Prado divulga principais atrações do carnaval 2023

A prefeitura da cidade de Prado, utilizou as redes sociais para anunciar as atrações que vão animar a festa do Carnaval 2023.

Na programação foram listadas as atrações, Pagodart, Kevi Jonny e Afrodisíaco, onde também deverão ser apresentados artistas da região.

O município é composto de ampla área litorânea e todos os anos atrai turistas do Brasil inteiro, tornando-se uma referência pelas belezas naturais.

Também encanta pelo carnaval tradicional em praças da cidade, onde os foliões dançam e cantam as tradicionais marchinhas carnavalescas.

Neste ano, os foliões ainda vão contar com a praça de evento recém estilizada e com ar moderno, com belíssimos espaços a serem fotografados.