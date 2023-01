Equipe de motoclub promovem evento para motociclistas

Os amantes do motociclismo e motoclubismo de Itamaraju e região, estão convidados para o ITA MOTO FEST, evento que acontece no próximo dia 14 de janeiro de 2023.

A organização do evento Destaca a importância do Evento pra Cidade, O local escolhido foi o excelente espaço TERRITÓRIO MUSIC HALL em Itamaraju,onde tem estrutura excelente, contando com Restaurante, bar no local, palco e iluminação. Além disso terão Bandas de Rock pra animar o público dentre elas: TERMINAL V8, AUDIO BOX, SKOFE, PÁSSARO BAIANO e outras.

O evento ainda busca arrecadar alimentos com a inscrição, que será destinado a famílias em vulnerabilidade social.

Um dos canais oficiais para falar com os organizadores é @diariodosmotociclistas no instagram.

Venha participar do evento ITA MOTO FEST, além de contribuir em levar esperança aos que necessitam.

Por | Organização do evento