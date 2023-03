Prado MotoRock 2023 acontecerá de 21 a 26 de março

Esta é a 15ª edição do encontro de motociclistas mais tradicional da Bahia.

O Prado MotoRock é um dos maiores eventos de motociclismo do Brasil, e está marcado para acontecer entre os dias 21 e 26 março. Criado em 2008 pela APRHOPE (Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras, Pousadas e Estabelecimentos Comerciais), em parceria com a Prefeitura de Prado e o comércio local, o evento é uma forma de atrair turistas para a cidade.

Além disso, a ação possibilita maior movimentação econômica na cidade, fomentando o desenvolvimento local com o aumento nas oportunidades de emprego e renda por meio da atividade turística e cultural. O Prado MotoRock apresenta excelente infraestrutura e cuidados exemplares com a segurança dos motociclistas. Para este ano, a estimativa do município é receber 30 mil visitantes para o evento.

A 15ª edição do Prado MotoRock, evento aberto ao público, contará com covers de grandes bandas e muitos clássicos do rock. Os shows acontecerão na Praça de Eventos e dentre os destaques da programação estão Go Home (U2), Locomotive (Guns and Roses), Lurex (Queen), Camaro (Clássicos do Rock), e uma atração surpresa oferecida pela Prefeitura de Prado.

Os organizadores trouxeram um evento de qualidade, que deixou a cidade conhecida como a capital baiana do motociclismo. Em 2022, a 14ª edição bateu recorde de público, com a presença de mais de 1000 motoclubes e cerca de 15 mil pessoas circulando pela cidade. Agora, o Prado MotoRock promete ser ainda melhor aos motociclistas que aguardam ansiosos pela sua realização.

O evento está se popularizando cada vez mais, em território nacional e internacional. Para a Secretária de Turismo, Iracema Ribeiro, “o Prado MotoRock já faz parte do calendário, da tradição e da cultura do município, com a população sempre de braços abertos para os visitantes e frequentadores do evento, que conta com grande potencial de atrair pessoas de várias partes do país”.

A fim de promover ainda mais impactos positivos para a sociedade pradense, serão sorteados brindes a motociclistas que doarem 2kg de alimentos na recepção. A iniciativa de responsabilidade social destinará as arrecadações a causas sociais de relevância para a comunidade.

A CIDADE

A cidade de Prado está localizada em uma região privilegiada da Bahia: a chamada Costa das Baleias, no extremo sul, a apenas 210 km do aeroporto de Porto Seguro. Prado possui o maior e mais diversificado conjunto de recifes de corais do Atlântico Sul, além de uma vasta fauna e flora, ilhas vulcânicas, manguezais e canais de maré. Além disso, a hospitalidade pradense enriquece ainda mais a experiência na cidade, que dispõe de amplo serviço hoteleiro e uma gastronomia muito sofisticada.

Créditos Foto: Prefeitura de Prado – Decom