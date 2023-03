Prates é reconduzido como presidente da Petrobras por dois anos

Jean Paul Prates foi reconduzido como presidente da Petrobras até 2025. O anúncio veio no fim da noite de quarta-feira (22/3) em nota do Conselho de Administração da empresa. O grupo também informou os membros para a diretoria executiva.

“As indicações foram submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, o que incluiu a apreciação do Comitê de Pessoas e, em seguida, deliberação do Conselho de Administração”, diz a nota.

Prates e os membros da diretoria executiva tomam posse no dia 29 de março e a gestão vai até 13 de abril de 2025.

Confira quem são os membros:

Sergio Caetano Leite para o cargo de Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores;Joelson Falcão Mendes para o cargo de Diretor Executivo de Exploração e Produção;Carlos José do Nascimento Travassos para o cargo de Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção;Claudio Romeo Schlosser para o cargo de Diretor Executivo de Comercialização e Logística;William França da Silva para o cargo de Diretor Executivo de Refino e Gás Natural;Clarice Coppetti para o cargo de Diretora Executiva de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, eCarlos Augusto Burgos Barreto para o cargo de Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação.O Conselho de Administração da Petrobras havia aprovado o nome de Prates no dia 26 de janeiro, primeiro como integrante do colegiado e depois como presidente. Entretanto, o petista teria de esperar a confirmação de sua indicação ao cargo pela Assembleia Geral Ordinária. Então, ele foi reconduzido de forma efetiva.

Quem é PratesA relação de Jean Paul Prates com o mercado de óleo e gás começou na década de 1980, quando ele participou da assessoria jurídica da Petrobras Internacional (Braspetro). Nos anos 1990, Prates fundou uma consultoria na área.

O presidente da Petrobras assessorou empreendimentos público-privados nas áreas de petróleo, gás, biocombustíveis e energia renovável. Ele atuou no processo de regulação dos setores de petróleo, energia renovável, biocombustíveis e infraestrutura durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Lula (2003-2010).

Natural do Rio de Janeiro, o senador foi secretário estadual de Energia do Rio Grande do Norte, onde fixou residência em 2005. Em 2001, trabalhou em uma proposta para o setor apresentada ao então governador do estado, Garibaldi Alves. O projeto acabou implantado na gestão da governadora Wilma de Faria.

Jean Paul Prates é fundador do Centro de Estratégias em Energia e Recursos Naturais (Cerne), órgão que colabora com governos e empresas em estratégias de investimentos no setor. Ele ainda atuou em conselhos consultivos de diversos grupos de energia no país e foi presidente do Sindicato da Empresas do Setor Energético do Rio Grande do Norte (SEERN).