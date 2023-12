Pré-candidato à prefeitura de Guarujá é morto a tiros em festa

Thiago Rodrigues também era jornalista e estava filiado à Rede Sustentabilidade desde novembro

Foto publicada no perfil de Thiago Rodrigues no Instagram durante confraternização antes de ser morto na madrugada de 5ª feira (28.dez.2023) Reprodução rede social/@thiagorodrigues.013

PODER360 28.dez.2023 (quinta-feira) – 14h12



O jornalista, empresário e pré-candidato à prefeitura de Guarujá (SP), Thiago Rodrigues, 34, foi morto a tiros na madrugada desta 5ª feira (28.dez.2023). Ele estava em uma confraternização quando foi chamado para ir até a rua, onde ocorreram os disparos. As informações são do g1 São Paulo.

Segundo o portal, ele foi alvejado com tiros na Rua Caraguatatuba, no bairro Pae Cará, no distrito de Vicente Carvalho. O atirador usava uma máscara branca, camiseta, calça e boné e fugiu depois de disparar os tiros.

Na 4ª feira (27.dez), Rodrigues chegou a compartilhar fotos da confraternização em seu perfil no Instagram.

Reprodução rede social/ @thiagorodrigues.013

Fotos publicadas por Thiago Rodrigues nos stories do Instagram durante a confraternização, na 4ª feira (27.dez)

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), foram apreendidos próximo ao local da morte estojos vazios de munição calibre 9mm, além do carro da vítima e 2 celulares.

O caso foi registrado na Delegacia de Guarujá, e encaminhado ao 2ºDP (Departamento de Polícia) do município, que realiza a investigação para identificar e prender os criminosos.

Thiago Rodrigues estava filiado ao partido Rede Sustentabilidade desde novembro, quando anunciou oficialmente sua pré-candidatura a prefeito da cidade no litoral paulista.

Em seu perfil no Facebook, que conta com 10.000 seguidores, ele publicava críticas à gestão atual da prefeitura de Guarujá, comandada por Válter Suman (PSDB).

Em agosto deste ano, Rodrigues já havia postado um texto em que falava de sua trajetória política e se colocava “à disposição” para concorrer nas eleições municipais de 2024.

Na mesma publicação, ele diz que já havia sido ameaçado de morte diversas vezes. “Tive que sair do país por alguns meses, mudar de casa, comprar carro blindado”, escreveu. No entanto, ainda há informações sobre a motivação do crime.