Pré-candidatos da direita em São Paulo superam esquerda nas redes

Pré-candidatos da direita à prefeitura de São Paulo superam nomes da esquerda em engajamento nas redes sociais. Um levantamento da agência Ativa Web mostra que, em novembro e dezembro, Ricardo Salles, Kim Kataguiri e Ricardo Nunes interagiram mais com seguidores do que Guilherme Boulos e Tábata Amaral.

Preterido pelo PL para ser o candidato do partido em São Paulo, Salles, de acordo com o levantamento, é o pré-candidato que mais consegue mobilizar seus seguidores nas redes sociais. O ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro é o campeão de engajamento e, em segundo lugar, está Kim Kataguiri, que concorrerá pelo União Brasil.

Atrás de Salles e Kataguiri em engajamento estão Tábata Amaral, pré-candidata do PSB, Guilherme Boulos, pré-candidato do PSol, e Ricardo Nunes, candidato à reeleição do MDB.

Boulos e Tabata, os nomes do campo progressista para a prefeitura de São Paulo, foram os únicos que tiveram queda de engajamento nos últimos dois meses. Boulos teve uma redução de 0,66% para 0,60% de engajamento e Tábata caiu de 1,66% para 1,16%.

Salles, Nunes e Kataguiri cresceram em engajamento. O ex-ministro saiu de 2,77% para 3,14%; o prefeito paulista, de 0,32% para 0,53%; e Kataguiri, de 1,57% para 2,18%.

Em número de seguidores, Boulos desponta na frente de todos os nomes para a prefeitura de São Paulo, com 2.242.595 seguidores. O pré-candidato do PSol, entretanto, foi o que menos conquistou novos usuários entre novembro e dezembro. Boulos ganhou 3 mil seguidores no período analisado.

Prefeito da mais populosa cidade do Brasil, Ricardo Nunes é o que tem menos seguidores nas redes sociais. O pré-candidato do MDB acumula 509 mil seguidores, dentre os quais 71 mil destes foram conquistados entre novembro e dezembro. Nunes foi o que mais ganhou seguidores neste período.

Atrás de Nunes na conquista de novos usuários, está Kim Kataguiri, que ganhou 35 mil novos seguidores, alcançando a marca de 1.199.979 seguidores e ficando atrás apenas de Boulos.

Tábata Amaral ficou em terceiro lugar entre os pré-candidatos que mais ganharam seguidores entre novembro e dezembro. A deputada do PSB ganhou 32 mil novos seguidores. Em seguida está Salles, que chegou à marca de 1 milhão de seguidores. 18 mil destes passaram a seguir o ex-ministro do Meio Ambiente nos últimos dois meses.