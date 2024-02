Preços da gasolina e do diesel têm 2ª semana seguida de alta

Subida dos preços é reflexo do reajuste do ICMS cobrado pelos Estados, em vigor desde 1º de fevereiro

A gasolina ficou 0,17% mais cara na semana de 11 a 17 de fevereiro, ante período anterior; na foto, carro sendo abastecido Sérgio Lima/Poder360 – 18.jun.2022

PODER360 21.fev.2024 (quarta-feira) – 5h22



O preço médio do litro da gasolina subiu 0,17% na última semana, para R$ 5,76, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) referentes aos dias 11 a 17 de fevereiro. A 2ª semana consecutiva de alta é reflexo do reajuste das alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrado pelos Estados.

Leia a variação de preço da gasolina, do etanol e do diesel na semana:

gasolina – alta de 0,17% na semana (de 11 a 17 de fevereiro), de R$ 5,75 na semana anterior (de 4 a 10 de fevereiro) para R$ 5,76; etanol – alta de 0,85% na semana, de R$ 3,55 para R$ 3,58; diesel – queda de 0,17% na semana, de R$ 5,91 para R$ 5,90. ICMS Os Estados aumentaram a cobrança do tributo em 1º de fevereiro. Os reajustes impactam a gasolina, o diesel e o gás de cozinha (GLP). Foi aprovado em outubro pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).

Eis o reajuste do ICMS por combustível:

gasolina – imposto subiu de R$ 1,22 para R$ 1,37 por litro, aumento de R$ 0,15; diesel – imposto subiu de R$ 0,94 para R$ 1,06 por litro, aumento de R$ 0,12; GLP – imposto subiu de R$ 1,25 para R$ 1,41 por quilo, aumento de R$ 0,16 por quilo e de R$ 2,03 por botijão de 13 kg.