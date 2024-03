Precursora do real, Unidade Real de Valor completa 30 anos nesta 6ª

Inovação econômica, a URV preparou o terreno para a criação de uma nova moeda no Brasil em 1994

Unidade monetária de referência, a URV antecedeu o lançamento do real; na imagem, a última cédula criada pelo BC, de R$ 200 Sérgio Lima/Poder360 – 8.dez.2023

Simone Kafruni 1.mar.2024 (sexta-feira) – 17h21



No Brasil do século 20, a hiperinflação de 4 dígitos torturou os brasileiros nas décadas de 1980 e início dos anos 1990, obrigando os consumidores a estocar produtos pela manhã porque os preços subiam várias vezes ao dia.

Na tentativa de aliviar a carestia, vários planos econômicos frustrados antecederam a inovação econômica que completa 30 anos nesta 6ª feira (1º.mar.2024): a URV (Unidade Real de Valor), uma quase-moeda que preparou o terreno para a criação do real.

A URV conviveu com o cruzeiro real (CR$), então moeda brasileira, até que o Plano Real, considerado um caso de sucesso mundial, estivesse completo com a nova divisa, lançada em julho de 1994. Logo após a entrada da unidade monetária no mercado, a inflação disparou até bater quase 5.000% em 12 meses em junho de 1994, e só começou a recuar depois da criação do real.

O índice buscou refletir a variação do poder aquisitivo da moeda, servindo apenas como unidade de conta e referência de valores. Quando foi lançada, em 1º de março de 1994, a URV era cotada em CR$ 647,50.

O objetivo era promover uma transição do cruzeiro real para o real. Por isso, a URV tinha atualização diária e eram necessários cada vez mais cruzeiros reais para converter em uma URV. Os preços das mercadorias e serviços eram denominados em URV e pagos em cruzeiros reais.

Essas correções diárias terminaram em 30 de junho de 1994, quando o BC (Banco Central) estabeleceu que CR$ 2.750 equivaliam a uma URV. No dia seguinte, em 1º de julho de 1994, uma URV foi convertida em R$ 1 e deixou de existir.

CABO ELEITORAL Além de debelar a hiperinflação, o Plano Real consagrou o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que se tornou presidente da República por 2 mandatos (1994-2002) depois do sucesso da inovação econômica, cabo eleitoral do pleito. Na eleição de 3 de outubro de 1994, FHC venceu o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 1º turno, com 54,28% dos votos.

Os brasileiros, que já tinham passado por planos econômicos desastrosos, como o congelamento de preços e o confisco da poupança, promovidos pelo ex-presidente Fernando Collor, foram surpreendidos pela eficácia do Plano Real e demonstraram isso nas urnas. Nunca mais, depois do real, a inflação do país superou 2 dígitos.

Todos os preços, salários e contratos passaram a ser denominados em URV, que tinha o valor estável em relação ao dólar, assim mantido de forma artificial. O câmbio fixo segurou a inflação até a maxidesvalorização cambial em janeiro de 1999.

Pais do Plano Real A partir daí, o governo de Fernando Henrique Cardoso instituiu o tripé macroeconômico, ainda vigente, de câmbio flutuante, superavit primário e meta de inflação. Apesar de FHC levar os louros nas urnas, os pais do real são os economistas André Lara Resende e Pérsio Arida, que inventaram a moeda fictícia URV, e Edmar Bacha e Gustavo Franco, que implementaram o tripé macroeconômico.

Pérsio Arida foi presidente do BC de janeiro a julho de 1995 e Gustavo Franco presidiu a autoridade monetária de 1997 a 1999. André Lara Resende é ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Bacha foi presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 1995.