Prédio da OAB do Rio de Janeiro é esvaziado após suspeita de bomba

Uma falsa ameaça de bomba levou o medo à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 15. O prédio precisou ser esvaziado às pressas diante do risco. No momento da emergência, ocorria uma solenidade no local para entrega de carteiras da entidade a aqueles que passaram na exame recentemente. O presidente da entidade, Leandro Bandeira, foi quem acionou as forças de segurança. O Esquadrão anti-bombas da Polícia Civil foi até o local, mas os agentes não encontraram nenhum artefato explosivo, mesmo com a ajuda de cães farejadores. O boato da existência de uma bomba no prédio surgiu a partir de uma carta, deixada em um dos banheiros do sétimo andar do edifício. Uma segunda carta sido encontrada em um elevador. A polícia analisa um dos dois documentos encontrados para identificar o autor da ameaça. Imagens das câmeras de segurança do prédio também estão sendo verificadas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga