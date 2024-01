Prédios em goiânia são evacuados após desmoronamento de asfalto

Parte do asfalto em frente a dois prédios localizados no Setor Marista, em Goiânia, desmoronou na madrugada desta segunda-feira, 15, levando os moradores a deixarem seus apartamentos. Os bombeiros foram acionados às 2h40 e os residentes do prédio ao lado da obra foram retirados durante a madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento do asfalto impactou um prédio de quatro andares, que precisou ser evacuado. Após a avaliação da Defesa Civil pela manhã, um segundo prédio também foi evacuado de forma preventiva e a rua onde ocorreu o desabamento foi interditada.

A construtora Opus, responsável pela obra, informou em nota que está investigando o incidente e que, inicialmente, priorizou visitar todas as construções vizinhas. A empresa afirmou que não foram identificados riscos para os moradores e que as famílias retiradas dos prédios evacuados foram acomodadas em hotéis. Representantes do Crea-GO estiveram no local e orientaram a construtora a tomar medidas emergenciais para mitigar os danos, contratar um relatório diagnóstico para identificar a causa do incidente e realizar uma nova inspeção na vizinhança, a fim de proteger as propriedades próximas e as vidas das pessoas envolvidas.