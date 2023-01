Prefeita de cidade do Mato Grosso cumpre promessa e renuncia após posse de Lula

Carmelinda Leal Martins Coelho justificou decisão afirmando que suas convicções políticas vão ‘na contramão da administração que se inicia’

A renúncia também foi confirmada pela Câmara Municipal de Carlinda



A prefeita Carmelinda Leal Martins Coelho, da cidade de Carlinda, no Estado do Mato Grosso, cumpriu promessa e renunciou ao cargo após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em carta encaminhada aos vereadores da Câmara Municipal do município, a prefeita fala em “muita tristeza”, mas “sensação de dever cumprido” pelos seis anos trabalhados à frente da Prefeitura Municipal. “Fui reeleita com mais de 90% dos votos em minha reeleição e continuei a praticar atos que fizessem meu marido, minha filha, meu neto, meus familiares, meus amigos e meus eleitores terem orgulho de mim. E tenho certeza de que consegui”, diz em comunicado. Carmelinda Leal justifica a renúncia afirmando que suas convicções políticas vão “na contramão da administração que se inicia” e, por isso, faltam forçar para continuar no Executivo Municipal. “Minhas lutas, incansáveis, duradouras e vitoriosas, poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda população, justamente pelo desalinhamento que nutro com o novo Presidente”, completou na mensagem, em que confirma a decisão de deixar o poder.

“O ser humano inteligente deve saber a hora de entrar e sair de qualquer batalha. Chegou minha hora de sair. E saio vitoriosa, porque consegui atingir meus objetivos nesses seis anos de mandato. Continuarei lutando como cidadã, esposa, mãe, avó e amiga, e, com a Graça de Deus, Nosso Senhor, o futuro provará que mais uma vez acertei e agi em benefício do povo de Carlinda”, finalizou. A renúncia também foi confirmada pela Câmara Municipal de Carlinda, que falou em concordância e entendimento com a prefeita para que permaneça no cargo até 31 de janeiro, em período de transição. “Cabe ressaltar que a prefeita Carmem afirmou nesta reunião que todo processo para encerramento de seu mandato, como ações em andamento, contas publicas, fechamento das pastas das Secretarias Municipais, enfim, todo tramite necessário esta em avançada fase, sendo esses próximos 29 dias de transição suficientes para que o novo prefeito fique atualizado de tudo e possa assim iniciar seu mandato da melhor maneira possível”, concluiu.