Prefeito da Lapa se aproxima de caciques petistas após rompimento com Eures

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Fábio Nunes, e Rui Costa 03 de abril de 2024 | 11:16

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Fábio Nunes (PT), tem movimentando o tabuleiro da política local. Desde que rompeu com seu antigo aliado, o deputado Eures Ribeiro (PSD), Nunes está cada vez mais próximo dos caciques da base governista à nível não apenas estadual, como nacional.

Nesta terça-feira (2) ele foi a Brasília, onde se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na tentativa de atrair recursos federais para o município.

Pelo clima da reunião entre os correligionários, tudo indica que Nunes, que tem demonstrado prestígio com a alta cúpula do PT, terá seu pleito atendido. O que se pretende é transformar a Lapa em um canteiro de obras, desvencilhando de vez a sua gestão da imagem de Ribeiro. Com autonomia, Fábio Nunes tem dado as cartas na administração. Ele já exonerou dos cargos comissionados o pessoal ligado ao ex-gestor e nomeou gente da sua confiança, imprimindo o seu jeito sério de governar, o que já causou grandes transformações na cidade.