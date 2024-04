Deputados sorteados recusam relatoria do caso Chiquinho Brazão

Leur Lomanto Júnior (União Brasl-BA), presidente do Conselho de Ética, fará novo sorteio para definir relator

Na foto, Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) durante sessão da Câmara, em setembro de 2023 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados – 13.set.2023

Os 3 deputados sorteados para serem relatores do processo do Conselho de Ética da Câmara contra Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), preso por suspeita ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, desistiram de relatar o caso.

O deputado Leur Lomanto Júnior (União Brasl-BA), presidente do Conselho de Ética, fará novo sorteio para definir o relator nesta 4ª feira (17.abr.2024). Chiquinho pode perder o mandato com o processo no colegiado.

Os deputados que desistiram de relator o caso são:

Bruno Ganem (Podemos-SP); Ricardo Ayres (Republicanos-TO); e Gabriel Mota (Republicanos-RR). O Conselho de Ética instaurou processo contra Brazão em 10 de abril. O pedido foi feito pelo Psol, partido de Marielle. Na representação (íntegra – PDF – 12 MB), o partido declarou que o deputado “desonrou o cargo para o qual foi eleito, abusando das prerrogativas asseguradas para cometer as ilegalidades e irregularidades”.

Segundo o Psol, a “sua cassação é uma necessidade”, pois a cada dia que o representado continua como deputado federal, é “mais um dia de mácula e de mancha na história” da Câmara.

