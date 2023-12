Prefeito de Salvador só soube horas antes que Beyoncé iria na cidade

Reprodução X

1 de 1 Imagem colorida de Beyonce na Bahia – Foto: Reprodução XO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), só soube horas antes que a cantora americana Beyoncé chegaria à capital baiana, nessa quinta-feira (21/12).

A interlocutores, Reis disse que, inicialmente, o staff da artista havia pedido ajuda de escolta e batedores de trânsito da prefeitura dizendo que seriam para a equipe dela.

Apesar da grande especulação, o prefeito só recebeu a confirmação de que a própria Beyoncé estaria em Salvador duas horas antes de o jatinho dela pousar na cidade.

Como noticiou o Metrópoles, a artista desembarcou na cidade na noite de quinta para participar da festa “Club Renaissance”, no Centro de Convenções de Salvador.

A festa, que teve um grupo restrito de convidados, aconteceu no mesmo dia do lançamento do filme “Renaissance: A Film by Beyoncé”, que traz bastidores de sua última turnê.

A contadora deixou Salvador logo após a festa. O destino dela ainda é desconhecido. Segundo o colunista Guilherme Amado, Beyoncé avaliava ir para Trancoso, no litoral sul da Bahia.

