Ao lado de Lula, Celina agradece apoio do governo federal no IFB

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), agradeceu o apoio do governo federal em evento com Lula, nesta quinta-feira (11/4), no Sol Nascente. Ela esteve na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal de Brasília (IFB) de Sol Nascente, que será construído na região.

“Estamos aqui na capital da democracia, onde a gente se respeita e precisa de todo apoio do governo federal. Agradecemos ao senhor presidente”, disse Celina.

A obra do futuro IFB tem recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo Lula, e contou com um termo de cessão de terreno da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) à União. A área tem cerca de 17 mil metros quadrados e fica na Chácara do Padre. Ainda não há previsão de data de entrega do IFB de Sol Nascente.

“Estive presente em todos os eventos do PAC, e, hoje, estamos nesta cidade onde ganhamos a eleição em votos nas urnas, porque investimos mais de R$ 500 milhões com o governador”, concluiu a vice-governadora, citando Ibaneis Rocha (MDB).

Alas distintas Além da participação carimbada de parlamentares da esquerda no evento, como os deputados Erika Kokay (PT), Reginaldo Veras (PV), Chico Vigilante (PT), Ricardo Valle (PT), Gabriel Magno (PT) e Max Maciel (PSol), o lançamento da pedra fundamental reuniu políticos de ideologias distintas do DF.

Wellington Luiz (MDB), Rafael Prudente (MDB) e Gilvan Máximo (Republicanos) marcaram presença e sentaram na mesa de Lula no evento.