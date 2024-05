Prefeito de SP leva bandeira do Rio Grande do Sul para papa abençoar

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), desembarcou nesta terça-feira (14/5) na Europa para encontrar o papa Francisco. O encontro está marcado para a quinta-feira (16/5), no Vaticano.

Nunes levou uma série de presentes para o Santo Padre. Entre eles, três bandeiras para Francisco abençoar: a do Brasil, a da cidade de São Paulo e a do Rio Grande do Sul, estado que vive uma tragédia após fortes chuvas.

No fim de semana, Francisco ligou para o arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, para se solidarizar com as vítimas das enchentes.

O papa também doou 100 mil euros, o equivalente a mais de R$ 500 mil, para auxiliar os gaúchos desabrigados. O valor foi retirado da Esmolaria Apostólica e será repassado por meio da CNBB.

Prefeito levou outros presentes ao papa Nunes também levou de presente ao papa uma camisa do Palmeiras autografada pelo jogador Endrick e algumas estátuas. Entre elas, uma de São Paulo e duas de Nossa Senhora Aparecida.

A intenção de Nunes é que Francisco abençoe uma das estátuas de Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil, para que o prefeito possa trazê-la de volta e doa-la ao Rio Grande do Sul.

Nunes está na Itália acompanhado de Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB). Covas faleceu em 2021, fazendo com que o então vice-prefeito Ricardo Nunes assumisse o comando da Prefeitura de São Paulo.

Antes do encontro com o papa, Nunes tem outras agendas. Nesta terça, por exemplo, visitará o ambulatório Madre de Misericórdia, instituição do Vaticano cuida das pessoas em situação de rua.

Na quarta-feira (15/5), o prefeito da capital paulista participará de encontro com 20 líderes mundiais para debater ações de sustentabilidade, meio ambiente e mudanças climáticas.