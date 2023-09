SP rebatizará rua que leva nome de bandeirante para homenagear Zumbi

São Paulo – Um projeto de lei que prevê rebatizar para Zumbi dos Palmares uma rua que atualmente leva o nome de um bandeirante deve ser sancionado pela Câmara Municipal de São Paulo nesta semana.

Com isso, a rua Jorge Velho, no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista, passará a levar o nome de Zumbi, líder quilombola e uma das maiores referências de resistência no país.

O texto foi aprovado pela Câmara paulistana em agosto deste ano, mas como não foi sancionado ou vetado no prazo de 15 dias úteis pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), ele retornou à Casa no dia 22 de setembro para ser sancionado pelo presidente da Câmara, o vereador Milton Leite (União Brasil), ainda esta semana.

É previsto por lei que, se o prefeito perder o prazo de sanção ou veto de um projeto de lei, ele será automaticamente aprovado.

O motivo da troca para Zumbi De autoria dos vereadores do PSol Toninho Vespoli, Luana Alves e Silvia da Bancada Feminista, o projeto de lei foi elaborado por sugestão de estudantes da Universidade Zumbi dos Palmares, localizada a menos de 2 km da rua Jorge Velho.

Domingos Jorge Velho foi um caçador de indígenas e negros escravizados que viveu no século XVII. Segundo o projeto de lei, documentos históricos “atribuem à Domingos Jorge Velho a destruição total de Palmares de Zumbi”.

Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695, vítima de uma emboscada. A data de sua morte foi transformada no Dia da Consciência Negra, feriado municipal e estadual.