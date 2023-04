Prefeito que casou com adolescente de 16 anos já foi preso por narcotráfico

O prefeito de Araucária, Hissam Hussein, ficou conhecido no Brasil nos últimos dias após o casamento com uma adolescente de 16 vir à tona. Dia seguinte ao casório, ele indicou a sogra para um cargo na secretaria do município.

No entanto, essa não é a primeira vez que o gestor fica na mira do Ministério Público do Paraná. Entre os anos de 1990 e início dos 2000, ele foi investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico, pois foi indiciado por envolvimento com tráfico de drogas, furto e desmanche de veículos.

Segundo o jornal O Globo, na época, ele teria uma posta de pouso de helicópteros e um laboratório para o refinamento de cocaína, sendo negado pelo atual prefeito alegando ser apenas uma empresa de transporte aéreo.

Já em março de 2000, ele foi preso pela Polícia Federal a pedido da CPI, ficando 60 dias preso e, sete meses depois, preso novamente, em outubro de 2000 por proteção a traficantes, pagamentos a policiais e tráfico de drogas. Foi liberado 104 dias depois, em 2001.

Ele também foi preso, em outubro de 2007, acusado de participar de um esquema de fraudes de licitações públicas em Roraima.

Em 2016, já sendo prefeito de Araucária, Hussein indicou cinco pessoas da família para cargos de secretários, sendo duas filhas, ex-esposas, cunhado da época, e genro.