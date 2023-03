Visita do prefeito Dr. Marcelo Belitardo na Biquinha (Foto: Wesley Morau)

Nesta sexta-feira (10), o prefeito Dr. Marcelo Belitardo esteve presente na Biquinha, localizada no bairro Teixeirinha, juntamente com o secretário de Projetos Estratégicos Pablo Souza, a secretária de Esporte e Lazer Sandra Drago, o vereador Ailton Cruz e demais representantes da administração pública.

Durante a visita, o gestor realizou uma avaliação do local para o aperfeiçoamento e futura implementação do Parque Municipal da Biquinha. O projeto conta com mirante, praças, um lago artificial, chafarizes e um caminho de acesso para o uso e a preservação da nascente do Córrego Charqueado, assim como a pavimentação e drenagem da rua Beira Rio . Além disso, conversou e escutou demandas dos moradores da região.

Visita do prefeito Dr. Marcelo Belitardo na Biquinha (Fotos: Wesley Morau)

“Esta obra representa a união de forças entre os poderes Executivo e Legislativo, cujo investimento irá abarcar também as ruas do entorno, modernizando a estrutura do local e tendo como prioridade o cidadão de Teixeira de Freitas”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Visita do prefeito Dr. Marcelo Belitardo na Biquinha (Fotos: Wesley Morau)

O post Prefeito visita bairro teixeirense para implementação de Parque Municipal; saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.