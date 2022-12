Prefeitura acelera montagem de palco para Ano Novo na Avenida Paulista; veja programação de shows

Em São Paulo, a prefeitura está encerrando os preparativos para a festa do réveillon. Esse será o primeiro ano desde o início da pandemia em que a festa da virada será realizada presencialmente, voltando para a Avenida Paulista, um dos cartões postais da cidade. O palco começou a ser montado na semana passada no início da avenida, próximo à Praça dos Ciclistas, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. O palco deverá ter 16 metros de largura e 8 metros de altura, sendo que a estrutura já começará a ser desmontada logo após os shows previstos no primeiro dia do ano. Entre as atrações previstas estão shows da cantora Fafá de Belém, do Padre Fábio de Mello, do rapper Xamã, dos cantores Tierry e Leonardo e da escola de samba Mancha Verde, ganhadora do carnaval paulista de 2022. As apresentações são gratuitas e a estimativa da organização é de que 2 milhões de pessoas participem. Ainda segundo as autoridades, o evento deve movimentar R$ 450 milhões na capital.

Veja o horário dos shows do evento:

17h: Fafá de Belém + Aíla e Roberta Carvalho​

18h; Padre Fábio de Melo e Ziza Fernandes​

20h; Xamã​

21h30: Tierry​

23h: Leonardo​

00h45: Mancha Verde​

*Com informações da repórter Nanny Cox