Prefeitura agradece a presença de autoridades durante inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias

Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), em Teixeira de Freitas (Foto: Ascom Gov BA)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas agradece a presença das autoridades durante a inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB) nesta sexta-feira (10). Este é mais um investimento significativo para a saúde não só do município, mas de toda a região do Extremo Sul baiano.

Teixeira de Freitas tem uma importância significativa no estado da Bahia no que tange a área da saúde, especialmente no Extremo Sul. A cidade possui unidades de referência como o Hospital Municipal, a Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) e o Centro de Tratamento Ortopédico (CTO). Além disso, o governo municipal segue com a construção do novo Hospital Materno Infantil, o que irá elevar a excelência da rede hospitalar da região. Este cenário de desenvolvimento e atenção humanizada aos baianos é possível, também, graças à articulação conjunta entre os governos federal, estadual e municipal.

Através da parceria e cooperação entre os diversos níveis de governo, a administração pública atual constrói um futuro vibrante promissor para Teixeira de Freitas e o Extremo Sul da Bahia. Cada investimento realizado representa um passo adiante em direção ao progresso, à prosperidade e à melhoria da qualidade de vida de milhares de baianos.

