Saiba como o arco cirúrgico auxilia na realização de cirurgias no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas

Utilização do arco cirúrgico no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, busca aprimorar as ações oferecidas pela pasta nas diversas unidades de saúde do município, dentre elas o Hospital Municipal (HMTF, conhecido popularmente como Regional), garantindo a agilidade e o sucesso dos serviços.

Os procedimentos cirúrgicos que são realizados no HMTF contam com equipamentos modernos e especializados, a fim de possibilitar operações precisas e bem-sucedidas aos cidadãos teixeirenses. Nesta quarta-feira (15), por exemplo, foi realizada uma cirurgia ortopédica no punho com a utilização do arco cirúrgico.

O equipamento, adquirido no ano passado, auxilia na visualização de todas as estruturas internas de um determinado paciente em tempo real e de forma dinâmica. “Cirurgias neurológicas, cardiológicas, vasculares; são diversas as especialidades que são beneficiadas com o uso do dispositivo”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “O retorno do investimento que já realizamos na área da saúde se dá a partir de pacientes bem recuperados e com a qualidade de vida garantida. Essa é uma das prioridades da nossa gestão”.

