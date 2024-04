(Foto: imagens de arquivo)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa que fica antecipado para o dia 6 de maio o feriado municipal do aniversário da emancipação política de Teixeira de Freitas, celebrado no dia 9 do mesmo mês.

O decreto considera a realização da Festa da Cidade nos dias 2 e 5 de maio, além da importância histórica da emancipação política do município e as raízes culturais da juventude teixeirense em relação às comemorações.

O post Prefeitura antecipa o feriado da emancipação política de Teixeira de Freitas; saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.